Врач рассказал, когда Россия выйдет на плато по коронавирусу

Ситуация с коронавирусом стабилизируется примерно в конце ноября-начале декабря, в это время Россия выйдет на плато по заболеваемости. При этом сейчас в стране продолжается третья волна. Об этом сообщил главный врач медицинского центра «Лидер-медицина», педиатр-инфекционист Евгений Тимаков.

Такое заявление он сделал в эфире телеканала «Москва-24».

«Снижение заболеваемости до спокойного, скажем так, уровня, до стабилизации процесса, до явного плато, оно не произошло, <…>, а когда будет снижение, а оно будет, вероятнее всего, в декабре, середина — конец декабря, вот тогда мы зиму более-менее, надеюсь, спокойно с вами переживем», — подчеркнул он.

Евгений Тимаков также уточнил, что всплеск заболеваемости, который по прогнозам должен произойти осенью, не покажет более высокие значения, чем летний. Он подчеркнул, что сейчас в стране идет не четвертая волна, а продолжается третья. Она растянулась по времени из-за отпусков и миграции туристов.

Врач подчеркнул, что весной будет сезонный всплеск заболеваемости, которые не должен дать нагрузку на Минздрав. Однако события будут развиваться именно так только в том случае, если за это время не появится новых, серьезных мутаций коронавируса.