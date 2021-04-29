Число новых случаев коронавируса в России подскочило почти на полторы тысячи

В России подтвердили еще 9284 новых случая COVID-19 в 83 регионах за прошедшие сутки. У 1204 человек нет симптомов. При этом еще 28 апреля в стране фиксировали 7848 случаев.

Больше всего новых случаев в Москве (+3215), Санкт-Петербурге (+716) и Подмосковье (+632). В Московской области с начала пандемии сделали 7 294 292 теста на коронавирус. Об этом сообщили в подмосковном управлении Роспотребнадзора.

За сутки выздоровели 1954 пациента, скончались 364. Об этом сообщили в оперштабе. Общее число заболевших за пандемию составило 4 796 557 человек. Более 4,4 миллиона из них поправились.

В Министерстве здравоохранения РФ заявили, что обновят методические рекомендации по профилактике, диагностике и лечению COVID-19. Первую версию рекомендаций утвердили более чем за два месяца до выявления случаев коронавируса в России, отметил внештатный инфекционист министерства Владимир Чуланов.

Однако с момента начала пандемии появилось много новых данных, результатов исследований. Все их необходимо учитывать. Рабочая группа ведомства анализирует опыт других стран, изучает рекомендации зарубежных коллег. Особенно это касается вопросов лекарственной терапии.