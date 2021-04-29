Минздрав обновит рекомендации по лечению COVID-19

В России обновят методические рекомендации по профилактике, диагностике и лечению COVID-19. В разработке участвуют ведущие специалисты из разных областей медицины, сообщил РИА «Новости» главный внештатный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов.

По его словам, прежние рекомендации были временными. Важно было информационно поддержать медиков, которые работали с пациентами, зараженными коронавирусом. Первая версия рекомендаций была утверждена более чем за два месяца до выявления случаев коронавируса в России.

«Это позволило заблаговременно подготовить систему здравоохранения для оказания помощи пациентам с COVID-19», — подчеркнул Чуланов.

С начала пандемии появилось много новых данных, результатов исследований. Все их необходимо учитывать. Рабочая группа Минздрава также анализирует и опыт других стран, изучает рекомендации зарубежных коллег, особенно по вопросу лекарственной терапии.

По последним данным, с начала пандемии в России было выявлено 4 787 273 случая заражения коронавирусом. Более 4,4 миллиона заболевших выздоровели.