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    29 апреля 2021, 09:05

    Минздрав обновит рекомендации по лечению COVID-19

    Ольга Назаркина

    В России обновят методические рекомендации по профилактике, диагностике и лечению COVID-19. В разработке участвуют ведущие специалисты из разных областей медицины, сообщил РИА «Новости» главный внештатный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов.

    Минздрав обновит рекомендации по лечению COVID-19

    По его словам, прежние рекомендации были временными. Важно было информационно поддержать медиков, которые работали с пациентами, зараженными коронавирусом. Первая версия рекомендаций была утверждена более чем за два месяца до выявления случаев коронавируса в России.

    «Это позволило заблаговременно подготовить систему здравоохранения для оказания помощи пациентам с COVID-19», — подчеркнул Чуланов.

    С начала пандемии появилось много новых данных, результатов исследований. Все их необходимо учитывать. Рабочая группа Минздрава также анализирует и опыт других стран, изучает рекомендации зарубежных коллег, особенно по вопросу лекарственной терапии.

    По последним данным, с начала пандемии в России было выявлено 4 787 273 случая заражения коронавирусом. Более 4,4 миллиона заболевших выздоровели.