Число новых случаев коронавируса в России оказалось на тысячу меньше, чем накануне

За последние 24 часа в России подтвердились 8475 случаев коронавируса. В прошедшее воскресенье COVID-19 нашли у 9694 человек.

Больше всего заболевших в Москве (+2614), Санкт-Петербурге (+822) и Подмосковье (+752). Среди новых зараженных в России у 1122 (13,2%) не было клинических проявлений болезни. За сутки выздоровели 6712 пациентов, скончались 339 человек.

При этом прироста заболеваемости за последние 24 часа не фиксировали в Чукотском и Ненецком автономных округах, добавили в оперштабе.

«Еврейская автономная область —[прирост заболеваемости] 0,02%, Ямало-Ненецкий автономный округ, Республика Тыва — 0,04%», — говорится в сообщении.

За весь период пандемии в России ковидом заболели 5 071 917 человек, выздоровели 4 684 585, умер — 121 501 пациент.

С начала пандемии в Московской области сделали 7 908 016 ПЦР-тестов на коронавирус. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Пока весь мир борется с СОVID-10 американский ученый и один из экспертов по коронавирусу и инфекционным заболеваниям в США Питер Хотез заявил, что возможны вспышки COVID-26 и COVID-32. По его словам, этого возможно избежать при тщательном изучении SARS-CoV-2.