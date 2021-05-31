Американский ученый предупредил о возникновении COVID-26 и COVID-32

Американский ученый предупредил о вспышках COVID-26 и COVID-32. Этого можно избежать благодаря тщательному изучению происхождения COVID-19.

«Это третья крупная эпидемия или пандемия коронавируса в XXI веке (после SARS и MERS). Природа говорит, что будет COVID-26 и COVID-32, если мы полностью не поймем происхождение COVID-19», — заявил NВС Nеws американский ученый и один из экспертов по коронавирусу и инфекционным заболеваниям в США Питер Хотез.

Экперт отметил, что необходима еще одна поездка ученых в Ухань, где началась пандемия. На месте им необходимо собрать данные и образцы, которые помогут разобраться с происхождением вируса. При этом необходимо сотрудничество Китая в этом вопросе.

Ученый считает, что нужно оказать сильное давление на власти Китая, включая санкции, чтобы они предоставили полный доступ к животным, людям, образцам и лабораториям.

Ранее британский профессор Ангус Далглиш и норвежский вирусолог Биргер Соренсен заявил, что китайские ученые искусственно создали SARS-Cov-2 в уханьской лаборатории, и этому есть доказательства.