Россиянам объяснили, в каком случае прививка не защитит от COVID-19

Прививку от COVID-19 не зря сделали двухфазной. Если вторым этапом пренебречь, то вакцина может не уберечь от COVID-19. Коллективный иммунитет в таком случае окажется хуже.

Заведующая отделением в иерусалимской клинике Хадасса, профессор-иммунолог Полина Степенская напомнила РИА «Новости», почему важно делать обе части прививки.

«Если не делать вторую часть, коллективный иммунитет будет намного хуже», — сказала врач. Она допустила, что у конкретного человек просто не сформируется «нормальный иммунитет».

Во многих странах жителей планируют оповещать о необходимости второй прививки электронным способом. Степенская выразила надежду, что граждане проявят сознательность — влияние на это окажет многолетний опыт вакцинирования.

Специалист заметила, что многие не забывают о необходимости прививок. Не делают их те, кто действительно не хочет вакцинироваться.

«Не думаю, что можно людям напоминать и быть уверенными, что они сделают», — пояснила иммунолог.

Если объяснить важность второй прививки против COVID-19, человек обязательно ее посетит. Не исключено, что в скором времени необходимость двухфазной прививки от коронавируса исчерпает себя. Свою роль сыграет иммунологическая память.

«Мы думаем, что этим годом все это не закончится, и эти прививки будут необходимы каждый год», — заключила Степенская.