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    15 декабря 2020, 07:59

    Россиянам объяснили, в каком случае прививка не защитит от COVID-19

    Александра Ломейко

    Прививку от COVID-19 не зря сделали двухфазной. Если вторым этапом пренебречь, то вакцина может не уберечь от COVID-19. Коллективный иммунитет в таком случае окажется хуже.
    Россиянам объяснили, в каком случае прививка не защитит от COVID-19

    Заведующая отделением в иерусалимской клинике Хадасса, профессор-иммунолог Полина Степенская напомнила РИА «Новости», почему важно делать обе части прививки.

    «Если не делать вторую часть, коллективный иммунитет будет намного хуже», — сказала врач. Она допустила, что у конкретного человек просто не сформируется «нормальный иммунитет».

    Во многих странах жителей планируют оповещать о необходимости второй прививки электронным способом. Степенская выразила надежду, что граждане проявят сознательность — влияние на это окажет многолетний опыт вакцинирования.

    Специалист заметила, что многие не забывают о необходимости прививок. Не делают их те, кто действительно не хочет вакцинироваться.

    «Не думаю, что можно людям напоминать и быть уверенными, что они сделают», — пояснила иммунолог.

    Если объяснить важность второй прививки против COVID-19, человек обязательно ее посетит. Не исключено, что в скором времени необходимость двухфазной прививки от коронавируса исчерпает себя. Свою роль сыграет иммунологическая память.

    «Мы думаем, что этим годом все это не закончится, и эти прививки будут необходимы каждый год», — заключила Степенская.