Большинство зараженных коронавирусом смогли поправиться без сильных лекарств

В России большинство заразившихся COVID-19 идут на поправку без какого-либо серьезного лечения. Выздоравливают 98% инфицированных, а самый главный враг в борьбе с коронавирусом — паника.

Руководитель курса прикладной фармакологии и фармакотерапии факультета наук о здоровье норвежского университета OsloMet Юрий Киселев рассказал газете «Известия», что многие больные с подтвержденным COVID-19 принимают только «банальные жаропонижающие».

«Более 98% заболевших коронавирусом поправляются, причем большинство без какого-либо лечения, кроме банальных жаропонижающих», — отметил он.

Киселев напомнил, что человеку помогает иммунитет. Эксперт назвал его надежным союзником, которого не стоит недооценивать.

Точно помешает пойти на поправку паника. Причем этот враг опасен не только для пациентов, но и для врачей. Не стоит забывать и об известном правиле: принимать лекарства без назначения не нужно.

Сколько именно человек вылечились от коронавируса без употребления медицинских препаратов, Киселев не уточнил.

В России, по последним данным, выявили 812 485 случаев COVID-19. Поправились 600 250 заболевших, 13 269 скончались.