Общество 25 июня 2023, 04:26 Число молодых ИП до 20 лет выросло с начала года на 10% в России «Известия»: число ИП в возрасте до 20 лет выросло на 10% с января по апрель 2023 года РИА «Новости»

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Число индивидуальных предпринимателей в возрасте до 20 лет выросло с января по апрель 2023 года почти на 10%. Их количество увеличилось с 44 тысяч до 49,5 тысячи человек, написали «Известия».

По данным Минэкономразвития, также выросло число ИП до 30 лет. Их стало на 6% больше — с 500 тысяч до 529 тысяч человек.

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«Среди сфер, которые наиболее популярны у молодых ИП, — торговля, строительство, транспортировка, хранение, научная и техническая деятельность, информация и связь, гостиничный бизнес, общепит, а также обрабатывающее производство», — пояснили изданию в министерстве.

На сегодня для молодых предпринимателей существуют разные формы поддержки. В частности, они могут получить грант до 500 тысяч рублей. В арктических регионах он составляет до одного миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что в услугу по поддержке бизнесменов Подмосковья «Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства» добавили три новые функции. Это сервис автозаполнения реквизитов, онлайн-калькулятор баллов и опция перепроверки сведений об организации.