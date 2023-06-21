Подмосковье 21 июня 2023, 12:47 Подмосковье упростило подачу заявок на субсидии для предпринимателей Фото: Пресс-служба Мингосуправления МО

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В услугу по поддержке бизнесменов Подмосковья «Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства» добавили три новые функции, сообщила пресс-служба Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области. Теперь на портале доступен сервис автозаполнения реквизитов, онлайн-калькулятор баллов и опция перепроверки сведений об организации.

«Также для предпринимателей сократили перечень обязательных документов. Это стало возможным благодаря системе межведомственного электронного взаимодействия» — рассказала глава ведомства Надежда Куртяник.

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Этап конкурсного отбора на предоставление субсидий продлится до 30 июня. Подать заявку на получение мер поддержки могут представители малого и среднего бизнеса, которые зарегистрированы и ведут деятельность в Подмосковье.

Обладатели субсидии смогут компенсировать часть затрат на лизинг и приобретение оборудования, оплату услуг маркетплейсов, продвижение товаров или возместить расходы по арендной плате и коммунальных платежей.

Подать заявку на получение мер поддержки можно на портале государственных и муниципальных услуг Московской области. Статус обращения доступен в личном кабинете.

На региональном портале для юридических лиц и ИП доступно более 170 услуг. В 2022 году представители бизнеса подали около 97% обращений в цифровом формате.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев назвал поддержку бизнеса секретом инвестиционной привлекательности Подмосковья. Московская область вошла в первую тройку регионов России по этому показателю.

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