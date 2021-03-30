Число хищений денег со счетов россиян увеличилось почти на треть

Киберпреступники стали чаще красть деньги со счетов жителей России. В начале года в стране зафиксировали 11,8 тысячи таких преступлений. Это на 30,4% больше, чем год назад. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на данные Генпрокуратуры РФ.

Как отметили в надзорном ведомстве, больше всего от действий кибермошенников пострадали жители Удмуртии, Республики Алтай и Амурской области.

«В большинстве эти преступления остаются нераскрытыми. По 7,4 тысячи [хищений] предварительное расследование приостановлено в связи с неустановлением личности подозреваемого», — приводит издание статистику Генпрокуратуры.

Ведущий юрист правовой компании «Парфенон» Павел Уткин объяснил, что мошенники пользуются IP-телефонией и VPN, поэтому отследить их сложно. По словам собеседника издания, это и объясняет низкую раскрываемость преступлений подобного рода. Он добавил, что в наступившем году все будет еще хуже: случаи мошенничества будут учащаться благодаря налаженным преступниками схемам, а меры против них требуют времени на запуск и проверку.

Ранее руководитель экспертного центра Национального центра финансовой грамотности Сергей Макаров посоветовал не хранить на банковской карте много денег. На ней лучше оставить сумму на повседневные траты в течение месяца, а накопления стоит перевести на счет.