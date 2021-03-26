Эксперт объяснил, какая банковская карта является самой надежной

Руководитель экспертного центра Национального центра финансовой грамотности Сергей Макаров объяснил, какая банковская карта является наиболее защищенной от мошенников, сообщило радио Sputnik.

Он посоветовал не хранить все свои средства на карте. Макаров отметил, что лучше оставлять на ней столько денег, сколько человек тратит за месяц или за неделю. Как считает специалист, нужно перевести накопления на счет, к которому вряд ли смогут получить доступ мошенники.

«Не храните на банковских картах большое количество денег. Разве что у вас карта с начислением процентов на остаток, но даже так лучше выбрать накопительный счет. Не держите на карте десять своих зарплат. У вас есть определенные расходы на месяц, их и держите на карте или пополняйте раз в неделю», — пояснил эксперт.

Еще он рекомендовал завести виртуальную банковскую карту для оплаты покупок в Сети. По мнению Макарова, такая карта является самой надежной, потому что ее невозможно похитить.

Ранее Банк России выпустил рекомендации о том, как защититься от мошенников. Главное в любой ситуации — внимательность и привычка никому не сообщать свои личные данные.