Общество 22 апреля 2024, 16:43 Число фиктивных разводов выросло в России. В чем причина? Депутат Останина объяснила рост фиктивных разводов в России Unsplash

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Рост разводов на сегодняшний день — общемировой негативный тренд, заявила в беседе с Lenta.ru депутат Госдумы Нина Останина. Если говорить о ситуации в России, то на решение супругов расходиться влияет ряд внутренних проблем.

«Романтическая любовь, которая была 30 лет назад, сейчас признана атавизмом, это нестильно», — указала Останина.

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По ее мнению, сейчас в обществе есть мода на свободные отношения, что приводит к негативным последствиям, в том числе и ранним беременностям у девочек-подростков.

«Мы получаем девочек с беременностями в 12-13 лет. Есть и проблема разрушения поколенческих связей», — добавила политик.

Помимо этого, Останина выделила проблему «культа индивидуума», который привел к тому, что мнение старших становится неважным для подростков, они не прислушиваются к родителям, дедушкам и бабушкам.

Говоря о росте числа фиктивных разводов в России, депутат пояснила, что речь идет о случаях, когда пары, например, формально расторгают брак, чтобы попасть в категорию малоимущих и получать выплаты от государства.

«Право на поддержку сейчас имеют только малоимущие семьи, из-за чего резко выросли фиктивные разводы. <…> Имущество остается на отце, дети — на матери, и она получает пособие на каждого ребенка», — пояснила она.

По мнению Останиной, поддерживать только тех, кто сверхбеден, неправильно. Помощь должна оказываться и тем, кто «царапается изо всех сил».

«Потому что в итоге мы получаем скачок статистики разводов, которая не отражает реального положения дел», — заключила собеседница издания.