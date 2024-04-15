Общество 15 апреля 2024, 14:44 Юрист Русяев порекомендовал заключать брачный договор, чтобы избежать при разводе раздела имущества

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Брачный договор имеет весомую юридическую силу и не может быть оспорен в суде при разводе супругов. Это самый верный способ избежать раздела имущества, рассказал NEWS.ru юрист Илья Русяев.

Брачный договор важен и потому, что супруги заранее определяют режим собственности на имущество. Кроме того, они могут установить доли в конкретных объектах.

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Что касается Семейного кодекса, то он допускает квалификацию отдельных видов имущества как личной собственности, которая не подлежит разделу. Это может быть имущество, принадлежавшее до вступления в брак или полученное в дар или по наследству, пояснил эксперт.