Общество 20 июня 2023, 12:51 Число эвакуированных из зоны подтопления в Херсонской области превысило 8 тысяч человек Врио главы Херсонской области Сальдо: из зоны подтопления эвакуировали 8,1 тысячи человек РИА «Новости»

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Больше восьми тысяч жителей Новокаховского городского, Алешкинского и Голопристанского муниципальных округов эвакуировали из-за подтопления территории от повреждения Каховской ГЭС. Временно исполняющий обязанности главы Херсонской области Владимир Сальдо сообщил об этом в своем Telegram-канале.

По его словам, в зону подтопления попали Новокаховский городской, Голопристанский и Алешкинский муниципальные округа. Жителей увезли на безопасную территорию.

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«Эвакуировано 8,1 тысячи человек, из них 583 ребенка и 291 маломобильный гражданин», — написал он.

Владимир Сальдо сообщил, что в пунктах временного размещения остались две тысячи человек, 115 госпитализировали. Вакцинацию прошли 2,7 тысячи человек и 7,3 тысячи голов домашнего скота.

Роспотребнадзор взял под контроль распространение инфекционных заболеваний в подтопленных районах Херсонской области. Ситуацию назвали стабильной и провели вакцинацию, в том числе 2140 человек привили от вирусного гепатита и 1921 жителей от дизентерии.

Каховская ГЭС получила повреждения 6 июня, произошел неконтролируемый спуск воды. «Известия» сообщили, что по последним данным, погибших 38 человек.