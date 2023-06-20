Общество 20 июня 2023, 10:28 Роспотребнадзор оценил ситуацию с инфекционной заболеваемостью в Херсонской области Роспотребнадзор: ситуация с инфекционной заболеваемостью на Херсонщине остается стабильной РИА «Новости»

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Ситуация с инфекционной заболеваемостью в Херсонской области остается стабильной после разрушений на Каховской ГЭС и подтопления территории. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

«Осуществляется оперативный мониторинг и оценка инфекционной заболеваемости среди населения в зоне ЧС. В настоящее время ситуация оценивается как стабильная», — отметили в ведомстве.

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Роспотребнадзор продолжает проводить профилактические и противоэпидемические мероприятия, чтобы уменьшить риск распространения инфекционных заболеваний в Херсонской области и на прилегающих территориях. Кроме того, ведомство начало мониторить вакцинацию населения.

Против вирусного гепатита привили 2140 человек. Вакцину против дизентерии получил 1921 человек, а против брюшного тифа — 53. В Роспотребнадзоре отметили, что вакцины есть в наличии в достаточном объеме.

Ведомство также контролирует процесс дезинфекции и проводит мониторинг качества питьевой воды. С 7 июня для проверки взяли свыше 350 проб. На пострадавших территориях промывают и дезинфицируют водопроводные сети и сооружения, после чего исследуют качество воды в лабораторных условиях.

После разрушения части плотины Каховской ГЭС потоки воды ушли в Днепр, а затем попали в Черное море. Кандидат технических наук Станислав Завацки сообщил, что до южного побережья Крыма загрязнение не доберется, поэтому отдыхающим там можно не беспокоиться.