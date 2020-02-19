Число ДТП в России сократилось на треть

В России за 10 лет на треть сократилось количество ДТП и погибших в них, а также в два раза реже аварии приводят к гибели пешеходов. Об этом сообщил глава МВД РФ Владимир Колокольцев.

Трансляция встречи велась в эфире телеканала «Россия-24». Колокольцев встретился с министром по делам инфраструктуры Швеции Томасом Энерутом в Стокгольме.

«За период реализации десятилетия действий (обеспечения БДД с 2010 по 2020 годы — прим. ред.) сократились основные показатели аварийности, количество ДТП и погибших в них более чем на одну треть, в том числе пешеходов почти на половину, социальный риск уменьшился на 40%», — сообщил глава МВД.

Он подчеркнул, что такого значимого результата удалось достичь в условиях интенсивного роста парка транспортных средств, и сообщил, что Россия готова поделиться наработками.

«РФ готова делиться наработками в вопросах снижения смертности и травматизма в ДТП, укреплять международное сотрудничество на данном направлении», — добавил Колокольцев.

Ранее «360» писал о том, что для снижения количества ДТП российские дороги предложили оснастить шумовыми полосами, выпуклыми зебрами с датчиками движения и системой «Дружелюбный переход».