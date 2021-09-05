За семь месяцев 2021 года количество дорожных происшествий с электросамокатами в России увеличилось на 66%. Погибших в таких авариях стало больше в четыре раза, чем в прошлом году. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД РФ.

По данным полиции, с начала года по июль произошло 266 ДТП с электросамокатами, в которых погибли семеро взрослых и один ребенок. Пострадали 275 человек, 39 из них — дети. В прошлом году за этот период зафиксировали около 160 аварий с самокатами.

Чаще всего такие ДТП происходили в Санкт-Петербурге (58), Москве (55), Краснодарском крае (21), Татарстане (12) и Московской области (11).

На днях глава комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников на фоне этой тенденции призвал изменить правила дорожного движения. Сейчас статус электросамокатов остается неопределенным. Проект постановления правительства по этому вопросу разрабатывает Минтранс. Крашенинников отметил, что регулирование движения на электросамокатах не требует поправок в закон.