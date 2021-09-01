Депутат Крашенинников призвал изменить ПДД из-за роста числа аварий с электросамокатами

Число ДТП с участием электросамокатов в России, по данным МВД, с начала года выросло на 195%. Некоторые аварии были смертельными. Это говорит о необходимости регулировать их движение, заявил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

По его словам, в первую очередь изменения нужно внести в правила дорожного движения, сообщил «Интерфакс».

«Надо начинать с ПДД, а потом уже смотреть, будет это работать или нет. Жизнь показывает, что изменения нужны», — отметил он.

Пока правовой статус электросамокатов остается неопределенным. Разработкой проекта постановления правительства в этом направлении занимается Минтранс. В то же время Крашенинников отметил, что регулирование движения на электросамокатах не требует поправок в закон.

Первый замруководителя фракции «Единой России» по законопроектной деятельности Андрей Исаев сообщил, что Госдума собирается изучить практику регулирования езды на самокатах в крупных городах, прежде чем принять соответствующий закон.

«Для того чтобы нас не подняли на смех с законом о самокатах, нужно сначала посмотреть практику регулирования этой темы», — объяснил депутат.

Скорее всего, эту сферу придется регулировать по мере того, как она будет становиться все более популярной, добавил Исаев. По его словам, такой закон в России появится в ближайшие месяцы.

«Есть нормальные пешеходы, и им совершенно неприятно, когда их сбивают с ног», — подчеркнул парламентарий.