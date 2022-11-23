Общество 23 ноября 2022, 03:49 Число бюджетных мест увеличат в медицинских вузах России Минздрав: медицинские вузы планируют увеличить количество бюджетных мест Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Число бюджетных мест в медицинских университетах в следующем учебном году увеличат по трем специальностям. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава РФ

По данным ведомства, бюджетных мест в медицинских университетах в следующем учебном году станет больше на 3,2% по специальности «лечебное дело», на 4,9% — по специальности «педиатрия» и на 7,4% — по специальности «медико-профилактическое дело».

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Увеличение количества бюджетных мест в медицинских вузах будет более заметно в тех российских регионах, где больше всего наблюдается нехватка дополнительных кадров в системе здравоохранения.

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По данным Минздрава, количество бюджетных мест по программам специалитета, бакалавриата и магистратуры в российских медицинских университетах в период с 2019 по 2022 год увеличили на 20%.

МГОУ начнет подготовку биотехнологов и генетиков в 2023 году. Выпускники вуза будут работать микробиологами, генетиками, инженерами и научными сотрудниками.