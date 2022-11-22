Подмосковье 22 ноября 2022, 16:40 Программы подготовки биотехнологов и генетиков появятся в МГОУ

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В 2023 году МГОУ начнет готовить биотехнологов и генетиков. Это профиль бакалавриата «Генетика, микробиология и биотехнология» и программа магистратуры «Медико-биологические науки» на базе института естественных наук.

Бакалавры изучат основы и технологии микробиологических и биотехнологических производств. Выпускники смогут работать микробиологами, генетиками, инженерами и научными сотрудниками. Магистранты изучат работу в лаборатории в сфере фармацевтики и доклинических испытаний препаратов.

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Студенты смогут пройти практику в научно-образовательном центре в Черноголовке, где разрабатывают препараты для лечения онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний. По словам пресс-службы университета, новые направления будут востребованы ближайшие десятилетия и будут серьезно влиять на развитие медицины, фармацевтики и сельского хозяйства.

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