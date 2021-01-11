Чиновница из Забайкалья извинилась после слов про «поесть и поспать в больнице»

Министр здравоохранения Забайкальского края Анна Шангина принесли извинения за фразу про «поесть и поспать в больнице». Эти слова она произнесла во время встречи с жителями поселка Харагун.

«Прошу простить меня за резкое высказывание, за „поесть и поспать в больнице“. <…> Еще раз подчеркну то, что говорила на встрече с инициативными жителями: участковая больница не будет закрыта, она поменяет статус», — заявила Шангина. Ее слова приведены на сайте регионального министерства.

Она отметила, что переход больницы во врачебную амбулаторию не скажется на качестве медицинских услуг. Число коек увеличилось с восьми до 15. В планах выделить санитарный транспорт для перевозки лекарств и биоматериала.

В ведомстве подчеркнули, что «высказывание министра о рентабельности медицины появилось как объяснение — почему в участковой больнице не может быть отделений реанимации и операционной».

«Хирург у вас работает каждый день, и раз в полторы недели к нему попадает человек на операцию. Но хирургу нужно лечить ежедневно десять человек, из которых семь — оперировать», — заметила Шангина.

По ее словам, анестезиологу-реаниматологу для сохранения компетенции необходимо в день лечить около десяти человек.

Ранее СМИ и некоторые Telegram-каналы написали, что глава Минздрава Забайкалья Анна Шангина на встрече с жителями поселка Харагун назвала местную больницу нерентабельной и сообщила о закрытии ночного стационара. Чиновница также предложила людям поговорить о рентабельности медиков. В конце спора о нужности ночного стационара она заявила: «Переночевать и поесть вы сюда приходите, я так понимаю».