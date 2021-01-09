Закрытие сельской больницы в Забайкалье чиновники объяснили нерентабельностью

Глава поселения Вера Кондрюк согласилась с тем, что у больницы есть долги. Но она предложила решить этот вопрос рефинансированием. Однако министр не согласилась с этим и заявила о нерентабельности больницы.

«Скажите мне, почему в Харагуне нет гипермаркета „Абсолют“? Почему нет? Потому что гипермаркет „Абсолют“ не будет работать здесь — нерентабельно. А теперь поговорим про медицину. А теперь про рентабельность медиков поговорим», — сказала Анна Шангина.

В завершение разговора министр поинтересовалась, зачем селянам круглосуточная больница — переночевать или поесть?

По словам жителей, районная больница в Хилке, куда им предложила ездить министр, не сможет принять всех. Кроме того, расстояние между населенными пунктами достаточно большое и из других деревень люди будут добираться по четыре часа. При этом раньше они могли приехать в стационар Харагуна.

Глава поселения Вера Кондрюк в беседе с изданием Zab.ru рассказала, что министра доводы населения не впечатлили. «Какая-то цель поставлена, экономически нерентабельно — и все, надо закрыть», — поделилась она.

По словам Кондрюк, на месте стационара теперь будет работать скорая помощь, а все лечение будет оказываться амбулаторно.