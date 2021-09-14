Сотрудники Пенсионного фонда России за последние два года стали получать больше. Их зарплаты выросли более чем на 50%, сообщил сайт Ura.Ru со ссылкой на данные Счетной палаты.

Фонд оплаты труда ПФР в 2020 году увеличился на 13,3% и составил 68,1 миллиарда рублей. При этом зарплата сотрудников центрального аппарата в среднем стала больше на 18%.

Если брать период в два последних года, то оклады специалистов такого уровня выросли на 54%. В 2018 году они получали 59,5 тысячи рублей в месяц, а в прошлом — почти 92 тысячи.

В регионах зарплаты сотрудникам ПФР подняли приблизительно на 20%. Два года назад они получали около 38,9 тысячи рублей, а в 2020-м — 46,8 тысячи.

В Госдуме полагают, что можно вдвое увеличить зарплату врачам, если ввести прогрессивную систему налогообложения.