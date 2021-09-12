Депутат рассказал, как увеличить медикам зарплату

Зарплату врачам можно увеличить в два раза, если ввести прогрессивную систему налогообложения. Об этом рассказал первый зампред комитета Госдумы РФ по бюджету и налогам Михаил Щапов.

«У нас есть конкретные предложения по введению прогрессивной системы налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Мера даст более одного триллиона рублей в год, что позволит, например, поднять в два раза зарплату всем медработникам в стране», — сказал Михаил Щапов в интервью агентству Ura.ru.

Он пояснил, что для тех, кто получает от трех до 10 миллионов рублей в год, нужно установить минимальный налоговый платеж в размере 382 тысяч рублей в год плюс ставка в 18% от суммы, превышающей три миллиона рублей.

По данным Щапова, таких россиян в стране около 450 тысяч. По его мнению, те, кто получает более 10 миллионов рублей в год или больше 833 тысяч рублей в месяц, должны платить минимальный платеж 1,642 миллиона рублей в год и 25% от суммы зарплаты.

Ранее глава Минобрнауки Пермского края Раиса Кассина заявила, что мужчинам-учителям в школах нужно платить больше, чем женщинам. Просто за то, что они ходят по коридорам.