Пославшего горожан в «филиал ада» калужского чиновника ждет неприятный разговор

Извиняться за слова своего подчиненного пришлось временно исполняющему обязанности главы города Дмитрию Денисову. В беседе с изданием «Подъем» он заявил, что это было личное мнение чиновника, где явно преобладали эмоции.

«Если хоть чем-то горожан обидели его слова, то мы, конечно, просим прощения», — сказал градоначальник. Он пообещал, что в ближайшее время проведет с чиновником разъяснительную работу.

Как сообщило издание «Калужские новости», свое замечание о некорректном сравнении Дели и Калуги Дмитрий Денисов сделал сразу после выступления чиновника. Он подчеркнул, что жители города сравнивают Калугу с Москвой и столицами других регионов, где благоустройство проведено на порядок лучше.

При этом сам калужский градоначальник Дмитрий Денисов уже попадал в поле зрения СМИ, когда предложил ликвидировать недобросовестных застройщиков, а берущим взятки чиновникам отрубать руки. Аудиозапись с закрытого заседания оказалась в Сети.

Когда Денисова попросили объясниться, он заявил, что это была ирония.