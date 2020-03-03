    03 марта 2020, 16:17

    Пославшего горожан в «филиал ада» калужского чиновника ждет неприятный разговор

    Анатолий Минкин

    Чиновники все так же не могут контролировать свои слова. На этот раз отличился начальник управления экономики и имущественных отношений Калуги Владимир Васин. Он заявил, что тех, кто жалуется на грязь на дорогах, стоит вывезти в индийский Дели, который он назвал «филиалом ада на земле». Теперь его ждет неприятный разговор.

    Извиняться за слова своего подчиненного пришлось временно исполняющему обязанности главы города Дмитрию Денисову. В беседе с изданием «Подъем» он заявил, что это было личное мнение чиновника, где явно преобладали эмоции.

    «Если хоть чем-то горожан обидели его слова, то мы, конечно, просим прощения», — сказал градоначальник. Он пообещал, что в ближайшее время проведет с чиновником разъяснительную работу.

    Как сообщило издание «Калужские новости», свое замечание о некорректном сравнении Дели и Калуги Дмитрий Денисов сделал сразу после выступления чиновника. Он подчеркнул, что жители города сравнивают Калугу с Москвой и столицами других регионов, где благоустройство проведено на порядок лучше.

    При этом сам калужский градоначальник Дмитрий Денисов уже попадал в поле зрения СМИ, когда предложил ликвидировать недобросовестных застройщиков, а берущим взятки чиновникам отрубать руки. Аудиозапись с закрытого заседания оказалась в Сети.

    Когда Денисова попросили объясниться, он заявил, что это была ирония.