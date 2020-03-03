Чиновник из Калуги предложил отправить недовольных горожан в «филиал ада»

Отношение жителей Калуги к состоянию города не понравилось местному чиновнику. Он предложил собрать скептиков и послать их в «филиал ада на земле». Таким местом вполне может быть индийский Дели.

Возмутился претензиям горожан начальник управления экономики и имущественных отношений Владимир Васин. Его процитировал Telegram-канал «Подъем». Свою должность чиновник занимает недавно.

«Слышал разговоры про грязь, про какую-то неустроенность. <…> Предлагаю лидеров антимнений как-то найти, объединить и отправить в четырехдневную — не более – экскурсионную поездку в город Дели, в Индию», — сказал Васин.

Дели он дал весьма мрачное описание: город без урн, укутанный смогом, пыльный, с сумасшедшим трафиком и населением 40 миллионов человек.

«Не дай бог нам с вами в таком месте хотя бы на один день очутиться. Смело после этого считаю Дели филиалом ада на земле», — заявил госслужащий.

Пока Васин советует отправить калужан в Индию, челябинский депутат намерен уехать в США, где будет «загорать на Гавайях».