«На Гавайях буду загорать»: челябинский депутат заявил, что уезжает жить в США

Депутат городского собрания Миасса Вячеслав Откин сообщил, что закончит свою карьеру в России и уедет в США «загорать на Гавайях».

Как написало издание «Подъем», чиновник официально заявил об этом 2 марта на заседании думы.

По его словам, он планировал мигрировать уже давно, так как там проживают его родные. «У меня родился внук Николас, жена там, дочь там, ну, и я туда», — рассказал он.

Откин добавил, что его не страшит перспектива бросить управленческую деятельность. Даже напротив — он намерен сменить профиль и стать «отдыхальщиком». «Я ничего не боюсь. Я на Гавайях буду загорать», — указал депутат.

О том, что он собирается сменить страну проживания, чиновник упоминал еще в прошлом году, когда давал показания в суде. Тогда его обвинили в оскорблении избирательницы, которую он обозвал «тупорылочкой». Откин так и не принес извинения, так как считал это выражение оскорбительным (по его словам, оно похоже на слово «котеночек»).