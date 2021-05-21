Четыре записки с просьбами о помощи нашли у многоэтажки в Новосибирске

Жители одной из многоэтажек Новосибирска обнаружили под домом несколько записок с просьбами о помощи. Небольшие полоски бумаги кто-то привязал к разным предметам.

Всего записок оказалось четыре, рассказали сайту «Новосибирск Онлайн» живущие в доме 17 по улице Адриена Лежена.

«Помогите. Меня заперли на 14-м этаже. Не выпускают. Я девушка. Полицию!» — говорилось в одной из них.

Несколько человек обратились в полицию. Записки обнаружили возле пятого подъезда, но в тексте не был указан номер дома.

Местные жители видели, как накануне вечером в одну из квартир на 14-м этаже зашли девушка и двое молодых людей. Проверкой случившегося занялись в Следственном комитете.

В апреле в Барнауле девушка выпрыгнула из окна, спасаясь от сексуального рабства. Ее поймали полицейские. Позже правоохранители задержали предполагаемых насильников горожанки и их 19-летнюю подругу. Последняя пригласила девушку под вымышленным предлогом в арендованную квартиру, где ее несколько дней насиловали и избивали.