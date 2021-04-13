Россиянка выпрыгнула из окна, спасаясь от насильников. Ее могло ждать сексуальное рабство

В Барнауле девушка, спасаясь от сексуального рабства, прыгнула прямо в руки к полицейским. Стражи порядка не только спасли жизнь молодой горожанке, но и арестовали преступников, среди которых была одна женщина. Но зачастую такие нападения — путь к проституции.

Девушка на карнизе

В дежурную часть Алтайского линейного управления МВД 13 апреля позвонил мужчина. Он утверждал, что в доме напротив девушка вылезла на карниз третьего этажа и зовет на помощь. По словам мужчины, было похоже, что она собирается прыгать.

Дом находился прямо за полицейским участком, поэтому на место быстро прибежали сотрудники патрульно-постовой службы транспортной полиции — сержант Олег Коробкин и прапорщик Александр Бедушев. К ним подоспела проходившая мимо курсант Барнаульского юридического института МВД России Ольга Бебко.

Втроем полицейские начали общаться с перепуганной девушкой, стараясь ее успокоить и отговорить от необдуманных действий. Но в какой-то момент та прыгнула вниз. Мужчины успели подставить руки и смягчили удар.

Перепуганную девушку отправили в больницу, сообщило сетевое издание «Провинция». У нее перелом ноги. Медики оценивают ее состояние как средней степени тяжести, но угрозы для жизни нет.

Насильники

Позже оказалось, что пострадавшая — 18-летняя жительница Барнаула. Ее под вымышленным предлогом важного разговора 8 апреля пригласила на арендованную квартиру знакомая. Но когда гостья приехала, у нее отняли телефон и заперли дверь.

Женщина и двое ее приятелей цепью от дамской сумочки избили девушку. После мужчины на протяжении нескольких дней насиловали и избивали ее, сообщил Life.

Прыжок в окно стал для нее бегством из сексуального рабства. Когда ее увезли на скорой, наряд полиции поднялся в квартиру и задержал там двоих мужчин 37 и 26 лет, а также их 19-летнюю приятельницу.

Все трое находятся под стражей. Им предъявлены обвинения по статьям «Изнасилование» и «Насильственные действия сексуального характера группой лиц по предварительному сговору». Им грозит до 10 лет лишения свободы.

Путь на панель

Иногда такое насилие становится путем на панель, а мучители становятся сутенерами. В начале этого года во Владивостоке удалось покончить как раз с такой бандой, владевшей сетью подпольных борделей, рассказали «Известия».

Преступники похищали и насиловали девушек, которых потом обрекали на сексуальное рабство. Старались нападать на бывших воспитанниц детских домов — дескать, сирот никто не будет искать и им не к кому обратиться за помощью. Девушек пытали, насиловали и даже травили собаками за попытку побега.

Суд приговорил четырех лидеров группировки к разным срокам заключения — от пяти с половиной до 15 лет лишения свободы. Трое из них отправятся в колонию особого режима. А двое представителей шайки получили всего лишь два с половиной года и пять лет условно.