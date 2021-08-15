Тело еще одного погибшего во время крушения Ми-8 подняли со одна озера

В воскресенье спасателям удалось поднять со дна Курильского озера еще одно тело погибшего в результате крушения вертолета Ми-8 на Камчатке. Информация об этом появилась в Instagram МЧС России.

«Со дна Курильского озера удалось поднять четвертое тело погибшего в результате крушения вертолета Ми-8. В настоящее время поисковая операция приостановлена в связи с погодными условиями. Как только погода улучшится, поиски возобновятся», — говорится в сообщении.

До этого спасатели с помощью глубоководного аппарата удалось обнаружить корпус вертолета, который находится на расстоянии около 500 метров от берега и на глубине 110 метров. Накануне специалисты достали тела трех пассажиров вертолета.

Всю субботу спасатели совместно с сотрудниками Кроноцкого заповедника патрулировали побережья Курильского озера на лодках. Водолазы обследовали береговую линию и прибрежную акваторию на глубине до 20 метров. За сутки было обследовано пять тысяч квадратных метров акватории, 4,5 тысячи квадратных метра дна, а также 500 квадратных метров прибрежной территории.

Вертолет Ми-8 рухнул в озеро утром 12 августа. Из 16 пассажиров выжили восемь. Следствие рассматривает несколько причин крушения — плохие погодные условия, ошибка пилотирования и неисправность оборудования. Очевидцы рассказывали, что в месте крушения была плохая видимость.