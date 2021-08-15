Поисковая операция возобновилась на месте падения Ми-8 на Камчатке

На Камчатке возобновились поисковые работы в районе падения вертолета Ми-8 авиакомпании «Витязь-Аэро» с туристами на борту в Курильское озеро. С помощью глубоководного аппарата удалось найти корпус воздушного судна.

Об этом «Интерфаксу — Дальний Восток» сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Камчатскому краю. Корпус машины находится на расстоянии около 500 метров от берега, на глубине 110 метров. Найдены останки нескольких пропавших туристов. На поверхность удалось поднять тела трех человек.

Водолазы обследовали прибрежную акваторию на глубине 20 метров и береговую линию. За сутки они изучили пять тысяч квадратных метров акватории озера, 4,5 тысячи квадратных метров дна. Обследовано также 500 квадратных метров прибрежной территории.

В поисках участвуют специалисты МЧС России, инспекторы Кроноцкого государственного природного биосферного заказника и военнослужащие Министерства обороны.

Вертолет Ми-8 упал в Курильское озеро 12 августа. На борту находились 16 человек. Выжили восемь, в том числе, два члена экипажа.