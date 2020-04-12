    12 апреля 2020, 17:54

    Аналитики дали прогноз по доходам россиян после пандемии

    Эля Данилюк

    Аналитики по всему миру подсчитывают возможный ущерб от пандемии. Как заявили эксперты Института исследований ВЭБ, экономика России может упасть на 18%, сообщило издание РБК.
    Аналитики дали прогноз по доходам россиян после пандемии

    При этом реальные доходы россиян сократятся на 17,5%. Это произойдет в ближайшие три месяца. Дальше ситуация постепенно будет улучшаться, уверены специалисты.

    Причин «проседания» экономики две — это режим самоизоляции населения, а также обвал цен на нефть, сказано в документе.

    Чтобы не ухудшить ситуацию в стране, нужно, чтобы государство разработало новые меры поддержки и скорректировало бюджет с учетом пандемии, заявили российские аналитики.

    Самый худший сценарий развития экономики, пожалуй, у США — там специалисты прогнозируют рекордно высокий, со времен Великой депрессии, уровень безработицы. По их прогнозам, Америка достигнет показателей по безработице в 12,6% уже во втором квартале 2020 года.

    Ранее глава Подмосковья Андрей Воробьев заявил о дополнительных мерах поддержки для малого и среднего бизнеса.