Аналитики дали прогноз по доходам россиян после пандемии

При этом реальные доходы россиян сократятся на 17,5%. Это произойдет в ближайшие три месяца. Дальше ситуация постепенно будет улучшаться, уверены специалисты.

Причин «проседания» экономики две — это режим самоизоляции населения, а также обвал цен на нефть, сказано в документе.

Чтобы не ухудшить ситуацию в стране, нужно, чтобы государство разработало новые меры поддержки и скорректировало бюджет с учетом пандемии, заявили российские аналитики.

Самый худший сценарий развития экономики, пожалуй, у США — там специалисты прогнозируют рекордно высокий, со времен Великой депрессии, уровень безработицы. По их прогнозам, Америка достигнет показателей по безработице в 12,6% уже во втором квартале 2020 года.

Ранее глава Подмосковья Андрей Воробьев заявил о дополнительных мерах поддержки для малого и среднего бизнеса.