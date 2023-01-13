Эксклюзив 13 января 2023, 12:40 «Честный человек с большими амбициями». Подруга погибшей в ДТП Салямовой поделилась воспоминаниями Подруга Салямовой Байкова: она была предана хайдайвингу и хотела его продвигать "ВКонтакте"

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Чемпионка России по прыжкам в воду (хайдайвингу) Лейла Салямова погибла 12 января в страшной аварии. Ее подруга — Арина Байкова — поделилась с «360» воспоминаниями.

«Для меня она была человеком с большими амбициями, планами, всегда справедливая», — рассказала она.

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По ее словам, в некоторых ситуациях Салямова проявляла недюжинную смелость. Также Байкова отметила, что девушка «горела» хайдайвингом.

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«Она была предана своему виду спорта, хотела продвигать его», — рассказала подруга погибшей.

Собеседница «360» отметила, что Салямова стала первой хайдайфершей из России, прорвавшейся на международный уровень. Спортсменка участвовала в квалификации на ЧМ. Кроме того, она выступала в Этапе Кубка Мира по хайдавингу.

Байкова сказала, что некоторое время жила вместе с Салямовой. Девушки вместе ходили на тренировки, но по разным видам спорта. Байкова занималась плаванием, а Салямова — прыжками в воду.

«Для меня она всегда будет героем, всегда готовая прийти на помощь», — поделилась подруга погибшей спортсменки.

Байкова сказала, что до сих пор не верит в гибель Салямовой.