Чешский чиновник полгода назад хотел установить памятник власовцам в Праге

По данным издания, ему это было нужно, чтобы «разозлить Кремль», как и снос памятника Коневу.

Ранее митрополит Иларион предложил снести какой-нибудь памятник чешскому деятелю в России, чтобы отомстить за демонтаж памятника маршалу Коневу в Праге.