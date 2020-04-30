Чешский чиновник полгода назад хотел установить памятник власовцам в Праге
Староста района Ржепорые на окраине Праги Павел Новотный полгода назад говорил, что хочет установить памятник власовцам. Об этом сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на Forum 24.
По данным издания, ему это было нужно, чтобы «разозлить Кремль», как и снос памятника Коневу.
Ранее митрополит Иларион предложил снести какой-нибудь памятник чешскому деятелю в России, чтобы отомстить за демонтаж памятника маршалу Коневу в Праге.