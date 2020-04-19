В РПЦ предложили симметрично ответить на снос памятника Коневу в Праге

Митрополит убежден, что действия чешских властей нельзя оставлять без ответа, особенно накануне 75-летия Великой Победы, в которую маршал Конев внес ощутимый вклад. Он полагает, что «придется снести памятник какому-то чешскому деятелю, который стоит на территории Российской Федерации».

Власти столицы Чехии демонтировали монумент 3 апреля этого года. Это решение было принято 12 сентября 2019 года. Это вызвало всеобщее возмущение, в частности, оскорбился глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.

Позже российский посол в США Анатолий Антонов заявил о возможной причастности Штатов к сносу памятника. Дипломат рассказал, что американская компания, по некоторым данным, подготовила доклад с обоснованием этого решения.

До сноса монумент пострадал от вандализма. На руку бронзового полководца вандалы повесили гирлянду из сарделек. На ней они завязали памятные ленты, снятые с венков.