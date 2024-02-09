Общество 09 февраля 2024, 13:44 Черный список YouTube-блогеров появится в России Общественная палата разработает черный список российских YouTube-блогеров Unsplash

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Общественная палата России создаст черный список российских блогеров, у которых есть YouTube-каналы. Об этом сообщил первый зампред комиссии ОП по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич в ходе круглого стола «Свой среди чужих? Российские блогеры на экстремистских иностранных площадках».

Малькевич отметил, что список появится в открытом доступе, так как в него войдут люди, сознательно не работающие в отечественных социальных сетях, при этом позиционирующие себя как российские блогеры. Первую часть перечня посвятят авторам, которые работают на детскую аудиторию.

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«При этом многие авторы сами несовершеннолетние. Здесь предстоит разобраться — они ли ведут эти каналы или за них это делают их родители или опекуны», — подчеркнул Малькевич.

Он добавил, что такой список станет частью программы по стимулированию перехода блогеров на российские соцсети, которую запускает Общественная палата.

Администрация видеохостинга YouTube ранее заблокировала доступ к каналу режиссера Никиты Михалкова. Он насчитывал около 1,6 миллиона подписчиков. Ограничение объяснили «многочисленными или серьезными нарушениями правил YouTube в отношении дискриминационных высказываний».