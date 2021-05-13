Черногория решила бесплатно тестировать туристов на коронавирус перед отъездом домой

Российские туристы и отдыхающие из других стран смогут перед возвращением из Черногории домой сдать бесплатный ПЦР-тест на коронавирус. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава республики.

Министерство уже проинформировало Институт общественного здравоохранения и все медицинские центры страны, что с 13 мая эти тесты будут проводиться бесплатно для туристов, которым нужны такие справки для возвращения на родину. Кроме того, туристы бесплатно лечиться от коронавирусной инфекции, если заразятся во время отдыха.

Пока между Россией и Черногорией выполняются только грузопассажирские рейсы, регулярные пассажирские рейсы еще не возобновились.

Для Черногории огромное значение имеет развитие туристической отрасли. Отсутствие путешественников сильно бьет по экономике страны. Вероятно, с этим связано решено о бесплатных тестах и возможности бесплатного лечения для отдыхающих. Делается все возможное, чтобы туристы не боялись ехать туда на отдых.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что в скором времени РФ возобновит авиасообщение с еще рядом стран. Однако она не уточнила, о каких странах идет речь.