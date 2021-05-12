Голикова анонсировала скорое открытие полетов из России в новые страны

Россия может в скором времени возобновить полеты в ряд стран. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

«Открытие новых стран для авиасообщения — дело ближайшего будущего», — процитировало ее РИА «Новости».

По словам Голиковой, российские власти получают большое количество обращений от зарубежных государств, предлагающих снова начать перелеты. Пока Москва анализирует ситуацию.

Ключевой при принятии решений о возобновлении авиасообщения является эпидемическая обстановка в той или иной стране. С некоторыми государства из-за новых вспышек COVID-19 России пришлось повторно ограничивать сообщение. Так произошло, например, с Турцией и Танзанией.

В ряде стран обстановка, наоборот, улучшается. Накануне стало известно о том, что Россия и Греция проведут еще одни консультации по поводу скорейшего открытия перелетов.

Сегодня против закрытия границ и ограничения передвижения россиян выступил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. По его словам, такие ограничения убивают конкуренцию, что плохо для развития отечественных курортов.