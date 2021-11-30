«Черная пятница» в России установила пятилетний рекорд по числу продаж

В России, как и по всему миру, завершается «черная пятница» — одна из самых крупных распродаж года, в которой участвует множество магазинов. В этом году в сравнении с предыдущим оборот товаров увеличился сразу на 73%. Аналитики ЮKassa проанализировали более 50 миллионов платежей и отметили, что число онлайн-покупок также выросло на 66%.

Данными о прошедшей распродаже сервис поделился с «Газетой.ру». Там сообщили, что средний чек на «черную пятницу» вырос на 4%, до 1539 рублей. Аналитики добавили, что самый большой ажиотаж традиционно вызывают одежда и обувь, бытовая техника и гаджеты, а также ювелирные украшения.

«В этом году наибольший рост числа покупок, в 6,4 раза, отмечен у турагентств. У частных клиник было в 6,2 раза больше покупок, чем год назад, а у онлайн-площадок, продающих игровые товары, — в 2,2 раза», — отметили там.

По словам гендиректора ЮMoney Ивана Глазачева, прошедшая «черная пятница» стала наиболее популярной у россиян и успешной для отечественных бизнесменов за последние пять лет. Отмечается тенденция заказывать покупки онлайн, также растет спрос на отдельный вид такой продукции — дистанционное образование в интернете.

Ранее эксперты дали советы о том, как не поддаться соблазну и не потратить в дни распродаж слишком много. По их словам, не стоит заходить на сайты покупок после тяжелого рабочего дня. Лучше всего предварительно отдохнуть и совершить приобретения на свежую голову.