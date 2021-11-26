Эксперт рассказал, как не разориться в «черную пятницу»

Ноябрь — время, когда многие магазины предлагают покупателям большие скидки. Поведенческий экономист Ксения Паниди в эфире радио Sputnik рассказала, как избежать импульсивных и ненужных покупок, о которых впоследствии можно пожалеть.

Не стоит заниматься шоппингом после трудного дня. Накопившийся стресс может заставить скупить много лишнего. Лучше сложить желаемые товары в корзину и оценить их трезвым взглядом после отдыха.

«Возможно, когда вы завтра откроете корзину, вам покажется, что часть из этих товаров можно убрать. Это может снизить влияние импульсивности», — пояснила эксперт.

Приложения для онлайн-покупок на экране смартфона можно «спрятать», убрать их так, чтобы они не бросались в глаза.

При этом слишком сильно ограничивать себя тоже не стоит, отметила экономист. Правильным решением будет выделить комфортную сумму, которую вы точно готовы потратить на незапланированные покупки.

«С точки зрения поведенческой экономики, у человека есть такое свойство, как ментальная, мысленная бухгалтерия. Деньги, которые у нас есть, мы делим в соответствии с разными критериями. Если мы отвели какую-то часть на импульсивные покупки, может сработать эффект, что мы эту часть потратим и на этом остановимся, не будем залезать в „коробочки“ для других целей. Процент определяет каждый сам для себя. Это должна быть разумная сумма, о которой мы не будем жалеть, с которой нам будет комфортно расстаться», — сказала Паниди.