Производство итальянского вина оказалось под угрозой из-за пандемии

Из-за последствий пандемии COVID-19 резко упал спрос на вино. Производство этого напитка в Италии оказалось под угрозой.

Как написал CNBC, половина спроса на вино в Италии удовлетворяется в барах и ресторанах, которые оказались закрыты из-за ограничительных мер. Еще порядка 15% — сетевые магазины и торговые точки у дома, работа которых также была ограничена.

Эксперты видят будущее итальянского виноделия в достаточно пессимистичных тонах. В частности, директор по исследованиям IWSR Drinks Market Analysis Даниэль Меттьер отметил, что объем производства вина в Италии упал еще в 2019 году. Это произошло из-за неблагоприятных погодных условий, а именно холодной и дождливой весны, за которой последовало очень жаркое и сухое лето. В этом году ожидается еще больший обвал спроса.

Несмотря на то, что потребление вина немного возросло во время карантина, в убытке оказались те производители, которые не поставляли вино в крупные торговые сети.

Ранее сообщалось, что в России с 26 июня начал действовать новый закон, который полностью поменяет винодельческую отрасль в России. Он предполагает вытеснение с рынка некачественных производителей и поддержку тех, кто делает хороший алкоголь.