«Черепаха выглядит все более больной». Контактный аквариум выставили на мороз в Долгопрудном

Жители Долгопрудного увидели рядом с одним из торговых центров новый аквариум с рыбками и черепахой. Прохожие могли внести деньги и покормить обитателей, только вот на улице довольно холодно и рептилия уже «выглядит мертвой».

Одна из пользовательниц рассказала о контактном аквариуме на Pikabu. Она опубликовала фотографии и написала, что аквариум установили прямо на улице рядом с ТРЦ «Полет» в Долгопрудном. Все желающие могли заплатить 100 рублей через автомат и таким образом покормить рыбок.

«Жители пишут, что с каждым днем черепаха выглядит все более больной и неподвижной. Сегодня она уже выглядит как мертвая», — отметила девушка и добавила, что непонятно, есть ли обогрев в этом аквариуме.

На опубликованных снимках рептилия правда выглядит уже не живой.

Источник фото: pikabu.ru/Mothka

Под постом комментаторы начали бурно обсуждать появление такого аквариума. Кто-то заверил, что черепаху уже убрали, но хозяин аквариума не реагирует на требования местных жителей его убрать.

«Это издевательство, ведь рыб нужно кормить дозировано. А тут могли перекормить или не кормить долго и света там было мало, видимо что бы водоросль не росла на стекле», — написал один из-подписчиков.

«Идиоты!!! Рептилиям люди создают специальные условия, а тут ее в аквариум с подогревом и на мороз, а где же ей там вылезти на камушек и погреться под лампочкой?» — негодовал другой комментатор.

Как заверил «360» старший научный сотрудник лаборатории ихтиологии Лимнологического института СО РАН Игорь Ханаев, аквариум можно устанавливать на улице, но все зависит от оборудования.

«Независимо от того, какая на улице температура, аквариум может быть самостоятельной экосистемой. В нем может находиться куча определенной аппаратуры, в том числе подогреватели, терморегуляторы, обогатители воды кислородом фильтры и так далее», — пояснил специалист.

При этом он добавил, что если аквариумы стоят «просто так», то это конечно губительно для рыб. Терморегулятор можно настроить так, что температура вне аквариума становится неважна, но если его нет, то это издевательство над рыбами.