Ветеринар исключил перекрестное заражение коронавирусом у человека и животного

Не стоит опасаться, что человек сможет заразиться коронавирусом от животного, поскольку у них разные возбудители вируса. Об этом в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва» сообщила ветеринарный врач Ангелина Сиротина.

Она объяснила, что на самом деле есть много типов вируса в общей группе коронавирусов. Если человеческий коронавирус в основном характеризуется поражением дыхательной системы, то собачий коронавирус влияет на желудочно-кишечный тракт.

«Это совершенно не связанные вирусы, просто они имеют одинаковое название и входят в одну группу», — рассказала врач. По ее мнению, практически исключена возможность перекрестного заражения между человеком и животным, поскольку в их организмах задействованы разные возбудители.

«Опасаться каких-то эпидемий, что от животного перейдет к человеку или от человека — к животному, я думаю, не стоит», — заявила Сиротина.

Рассуждая о происхождении COVID-19, Сиротина сказала, что нельзя на 100% быть уверенным, что он точно перешел от летучей мыши к человеку.

«Если бы этот вирус действительно существовал в природе, а летучие мыши — это все-таки существа, которые все время были, а не вдруг появились и были поражены вот этим. Пандемия могла случиться гораздо раньше», — сказала врач.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что описанных случаев передачи коронавируса человеку от животного до сих пор нет.