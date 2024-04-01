Эксклюзив 01 апреля 2024, 12:15 «Человек был абсолютно не прав». Маликова — о суде дочери с калужской фабрикой Елена Маликова: Стефания отсудила 100 тысяч рублей у калужской швейной фабрики РИА «Новости»

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Дочери певца Дмитрия Маликова Стефании удалось отсудить 100 тысяч рублей у калужской швейной фабрики. Мама предпринимательницы Елена Маликова рассказала «360», что поводом для иска послужило плохое качество пошива новой коллекции бренда Dress By Stesha.

«Подключились юристы, и она отсудила эти деньги, потому что человек был абсолютно не прав. Начал поднимать общественную историю, что совершенно было смешно, потому что там стопроцентная правота дочери. Пришлось обратиться в суд», — поделилась Маликова.

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Она пояснила, что несколько месяцев назад появилась информация о том, что какой-то человек подал на Стефанию в суд за то, что она ему не оплатила заказ.

«Фабрика не выполнила заказ в срок или с браком, что-то там случилось, за что уплачивать было нельзя», — уточнила мама Стефании.

Она добавила, что в результате дочь подала встречный иск и отсудила эти деньги.

«С брендом Dress By Stesha все абсолютно в порядке. Коллекции симпатичные, красивые шьют», — отметила Маликова.

Стефания сотрудничала с этой фабрикой на протяжении полутора лет. Однако качество последней партии товаров не устроило заказчицу, поэтому она не оплатила 117 тысяч рублей.