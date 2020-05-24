Челябинцам разрешили гулять в парках и ходить в магазины

Первый этап снятия ограничений, которые вводили из-за распространения коронавируса, начала Челябинская область. Жителям разрешили гулять и заниматься спортом на улице, соблюдая при этом социальную дистанцию.

Об этом объявил губернатор региона Алексей Текслер в своем Instagram.

Он отметил, что принял такое решения, опираясь на три показателя: распространение заболеваемости, количество свободных коек и охват жителей тестированием. По каждому из них регион уже четыре дня находится в «зеленой зоне».

Губернатор отметил, что в регионе плавно снижается количество новых случаев заражения — с 90–100 пациентов в день число заражений сократилось до 47–67. При этом медицинские учреждения демонстрируют высокий уровень готовности к борьбе с коронавирусной инфекцией.

Власти региона пришли к выводу, что эпидемическую ситуацию в Челябинской области удалось стабилизировать.

Это позволяет нам перейти к первому этапу снятия ограничений. <…> Мы снимаем ограничение на прогулки и занятия спортом на улице при соблюдении социальной дистанции. Также снимаем ограничения на малую непродовольственную розницу Алексей Текслер.

Он пояснил, что разрешение вновь начать работать получат объекты розничной торговли, которые реализуют непродовольственные товары, если они отвечают двум требованиям: имеют отдельный вход и площадь торгового зала до 400 «квадратов».

При этом режим повышенной готовности в регионе продолжает действовать. Алексей Текслер подчеркнул, что нужно обязательно соблюдать масочный режим, социальную дистанцию и другие введенные меры. В противном случае в регионе может вновь случиться вспышка коронавируса, которая перечеркнет все усилия по возвращению к привычной жизни.

По информации на 24 мая, за все время пандемии в Челябинской области зафиксировали 2246 случаев заражения коронавирусом. Из них 12 пациентов скончались, 907 — выздоровели.