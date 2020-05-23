Жарко и все время хочется пить. Как себя чувствуют врачи в защитных костюмах

«360» поговорил с московскими врачами и узнал, каково это — работать много часов подряд, не снимая защитный костюм.

Особенности защитного костюма для врачей

О том, что из себя представляет защитный костюм-«скафандр», который теперь обязаны надевать врачи, «360» рассказал президент Ассоциации разработчиков, изготовителей и поставщиков средств индивидуальной защиты Владимир Котов.

«Защитные костюмы для врачей стоит отнести к фильтрующим. Они изготавливаются из материала, через который проходят молекулы воздуха, а все, что больше, — нет. Швы дополнительно склеиваются, чтобы избежать попадания вредных веществ. То есть, с одной стороны, важно, чтобы вся поверхность была закрыта, и с другой — чтобы человек мог нормально дышать. В основном такие костюмы делаются из спанбонда, но он может быть по-разному изготовлен и, соответственно, иметь разную степень проницаемости», — сказал Котов.

Также специалист упомянул и о негативных сторонах защитного костюма.

«Во-первых, с фильтрующими костюмами эффект такой же, как и с респираторами, — организм подвергается легкой гипоксии. Здоровому человеку она не страшна, но нужно учитывать индивидуальные особенности. Из-под костюма воздух выделяется с затруднениями, в результате чего происходит повышенный тепловой эффект, что создает дополнительную нагрузку для иммунитета. В любом случае надо понимать, что применение защитных средств человеческой природе неестественно, это вмешательство в природный процесс. Поэтому средства защиты нужно надевать только тогда, когда в этом действительно есть необходимость», — подытожил Котов.

Как себя чувствуют врачи

Но это все теория. А как происходит на практике? Многие врачи признались, что защитный костюм действительно доставляет массу неудобств.

Например, старшая медсестра Воскресенской районной больницы Елена Самойлова выразила обеспокоенность состоянием своих сотрудников.

Когда врачи снимают костюмы, под ними уже все намокает. Летом будет страшно Елена Самойлова старшая медсестра отделения анестезиологии-реанимации Воскресенской районной больницы № 2.

Известно, что большинство врачей из других специальностей сейчас вынуждены в спешном порядке осваивать работу инфекциониста. Это тоже доставляет трудности. Об этом сказала, например, детский кардиолог Ирина Бондарева.

«Мы очень скучаем по своей основной работе, по привычной сфере. Я вот лично соскучилась по своим деткам, по своей кардиохирургии. Особенно когда стоишь у окна и видишь свой любимый 15-й хирургический корпус, хочется, чтобы все это поскорее закончилось и мы все вернулись к своей привычной работе».

Ирина Пикалова, врач Домодедовской городской больницы, сказала, что сейчас необходимо просто смириться с условиями.

«Мы уже достаточно длительное время работаем в средствах индивидуальной защиты. Конечно, жарко, конечно, хочется больше воздуха получать, как в обычной жизни, но что поделать. Такие условия, и сейчас мы вынуждены трудиться именно так».

Екатерина Громолюк, врач-пульмонолог Королевской городской больницы, рассказала о нелегком периоде адаптации к защитным костюмам.

«Для нас это необычные условия. Первое время, когда на улице было тепло, в больнице было тоже жарко, то и в костюмах находиться было сложно. Наверное, дня два-три пришлось привыкать, находить какие-то особенности, чтобы понимать, какую одежду надеть под костюм. Но сейчас погода на нашей стороне, в костюмах уже не так жарко, а где-то даже прохладно, потому что нарушена терморегуляция. Но ничего, работаем».

Другая проблема, о которой рассказали врачи, — это постоянная жажда. В частности, о трудностях работы рассказал студент Первого МГМУ имени И. М. Сеченова Никита Титов, работающий сейчас медбратом в одной из московских больниц.

«В отделении, где лежат пациенты, очень много воды стоит. Смотришь на эту воду, и пить прямо страшно хочется. А в остальном — обычная работа».

Когда заходишь на шестичасовую смену и понимаешь, что в это время не можешь попить, это очень тяжело. Как только выходишь, сразу снимаешь СИЗ и два стакана воды выпиваешь просто залпом Ирина Бондарева детский кардиолог кардиохирургического отделения ГБУЗ МО МОНИКИ имени М. Ф. Владимирского.

Но, несмотря на все трудности, многие врачи настроены оптимистично. Например, врач Красногорской городской больницы Илья Бутырский.

«Вначале, конечно, было тяжеловато, жарко. Но сейчас организм уже привык, поэтому чувствую себя абсолютно комфортно. Если жарко, просто надеваю под костюм одежду полегче, вот и все» — заявил Бутырский.