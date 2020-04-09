Челябинский губернатор ушел на самоизоляцию. Тест на коронавирус у его секретаря положительный
Текслер объявил на брифинге, что получил положительный результат анализа Зюся из новосибирской лаборатории «Вектор». Слова губернатора процитировал сайт Urа.Ru.
«Ухожу на самоизоляцию. <…> На рабочий процесс это не повлияет», — пообещал Текслер.
Условно-положительный результат теста Зюся показал 6 апреля. Пресс-секретарь челябинского губернатора самоизолировался. Сейчас за ним наблюдают медики.
Зюсь — в больнице. За последний месяц он не выезжал не то что за пределы страны — даже не покидал регион. Контактов с заболевшими у пресс-секретаря главы Челябинской области не было.
Анализы на коронавирус сделали другим сотрудникам областной администрации, в том числе и самому Текслеру, а также общавшимся с губернатором и его аппаратом журналистами. Наличие вируса ни у кого не подтвердилось.
В Челябинской области, по последним данным, COVID-19 подтвердили у 32 человек. Четыре жителя региона уже вылечились.