Условно-положительный результат на коронавирус получил пресс-секретарь губернатора Челябинской области

Сотрудники администрации Челябинской области прошли тестирование на коронавирус. Подозрение на заболевание отметили у Сергея Зюся.

«За последний месяц он не покидал пределов региона и страны, не имел контактов с гражданами, вернувшимися из-за рубежа. Важно отметить, что результат анализа пока предварительный. Необходим дополнительный анализ, который уже у него взят. Остальные отобранные анализы сотрудников — отрицательные», — уточнили пресс-службе.

В настоящее время пресс-секретарь губернатора соблюдает режим самоизоляции.