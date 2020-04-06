Условно-положительный результат на коронавирус получил пресс-секретарь губернатора Челябинской области
Пресс-секретарь губернатора Челябинской области Сергей Зюсь сдал тест на наличие коронавирусной инфекции. Анализ показал условно-положительный результат. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу главы региона.
Сотрудники администрации Челябинской области прошли тестирование на коронавирус. Подозрение на заболевание отметили у Сергея Зюся.
«За последний месяц он не покидал пределов региона и страны, не имел контактов с гражданами, вернувшимися из-за рубежа. Важно отметить, что результат анализа пока предварительный. Необходим дополнительный анализ, который уже у него взят. Остальные отобранные анализы сотрудников — отрицательные», — уточнили пресс-службе.
В настоящее время пресс-секретарь губернатора соблюдает режим самоизоляции.