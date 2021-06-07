Челябинских чиновников уволят за спил исторических лиственниц

Мэр Челябинска Наталья Котова уволит начальников двух учреждений за спил исторических лиственниц. Об этом сообщил глава управления информационной политики администрации города Владимир Сафонов.

«В результате проверки принято решение расторгнуть трудовые договоры с Антроповым Константином Петровичем, руководителем МБУ „Геоцентр“, и Жучковым Владимиром Геннадьевичем, руководителем МКУ „АТИ“», — написал Сафонов в своем Telegram-канале.

Вместо спиленных деревьев на перекрестке проспекта Ленина и Красной улицы, а также в других районах города будут высажены новые даурские лиственницы высотой около двух метров.

Чиновники объяснили спил исторических деревьев тем, что они находились в аварийном состоянии. Лиственницам было более 100 лет. Причем одно дерево было засохшим, а другое — вполне жизнеспособным.

В мэрии же заявили, что гибель деревьев была зафиксирована еще в начале весны. Специалисты в течение нескольких месяцев наблюдали за ними и пытались выходить, но в итоге гибель была подтверждена, поэтому было принято решение о сносе. Однако местные жители не поверили чиновникам и обратились в прокуратуру, которая начала проверку.