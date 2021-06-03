В центре Челябинска, на пересечении улицы Красной и проспекта Ленина, 1 июня городские власти срубили две даурские лиственницы. Уникальным для этих широт деревьям было более 100 лет. Горожане были возмущены и шокированы случившимся. Одно дерево было засохшим, другое — вполне жизнеспособным.

У них была своя печальная история. По легенде, в 1905 году 30 семян даурской лиственницы привез в Челябинск тяжело раненный офицер, участник русско-японской войны. Он хотел привезти их домой, но понимал, что умирает и не сможет осуществить задуманное. Он попросил своего денщика высадить семена в Челябинске, что тот и сделал после смерти офицера. Лиственницы выросли в саду, который позднее стал бульваром на проспекте Ленина.

Деревья были серьезно угнетены после так называемой «дорожной революции» (расширение проезжей части) в Челябинске. В 2003 году часть деревьев срубили, но оставшиеся берегли, как могли. Поэтому уничтожение здоровой, с зелеными иголочками, лиственницы, челябинцы приняли близко к сердцу.

В городской администрации поначалу бодро отрапортовали, что деревья пошли под спил потому, были засохшими. Лиственницы признали аварийными, были получены разрешительные документы.

«Гибель деревьев была зафиксирована еще в начале весны. Специалисты в течение нескольких месяцев наблюдали за ними и пытались выходить, но в итоге гибель была подтверждена и принято решение о сносе», — сообщили в мэрии.

Однако горожане чиновникам не поверили и обратились в прокуратуру, которая начала проверку. Не особенно впечатлился ответом подчиненных и губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Он сообщил, что в ситуации будут разбираться эксперты.

«Деревьям больше ста лет, у них красивая трогательная история. Была. Проводим расследование, привлекли экспертов. О результатах проинформирую», — пообещал Текслер.

Он подчеркнул, что работа по санации деревьев должна быть публичной, понятной, и «это пора бы уже запомнить всем».

В мэрии началась внутренняя проверка, тем более, что в городском управлении экологии и природопользования уверены, что деревья могли еще жить и жить. Директор ботанического сада ЧелГУ Вера Меркер признала, что лиственницы были сильно угнетены. После прокладывания дороги часть корневой системы одного дерева начала усыхать. Но второе было живое, с зелеными ветвями.

«Объяснения этому нет. Это беда пришла в дом, мракобесие наступило или что? Как можно было на ценнейшие в городе деревья дать разрешение на снос? Не объявив жителям об этом, не рассказав их историю? Не сказать, что они в таком тяжелом состоянии, но есть крошечная возможность им помочь или срубить?» — возмутилась Меркер.

По ее словам, лиственницы не пришлось бы даже лечить. Это самое устойчивое ко всем заболеваниям и гнилям дерево. По словам эксперта, даурские лиственницы — исторические деревья. Экологи несколько раз просили Заксобрание дать им статус мемориальных, но депутаты отказывали.

Сейчас в Челябинске остались всего две лиственницы, и обе не в очень хорошем состоянии. Соседние клены вытягивают из почвы все полезные вещества.

«Там же скала, они растут практически на скальном грунте, и без помощи людей не справиться. Речь идет об отсутствии системного ухода в городе. У нас нет заботы о деревьях, сколько об этом ни говори», — посетовала Вера Меркер.

Какая судьба ждет оставшиеся деревья, пока неясно. Возможно, вмешательство губернатора их спасет.